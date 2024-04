Yargıda işbirliği çağrısı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM’nin 62’nci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.

Özkaya kuvvetler ayrılığı ilkesinin erklerin kendi anayasal sınırlarını aşmadan iş birliği içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Independent Türkçe’nin haberine göre Özkaya şöyle konuştu: “Anayasa’ya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında da böyle bir ilişki yoktur. Her bir yüksek mahkeme, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görev ve yetkileri, işleyiş biçimleri, kararlarının nitelikleri Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzenlenmiştir. Her birinin görevlerini, anayasa ve kanunlarda kendilerine verilen yetki çerçevesinde, anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirecekleri tabiidir.”