Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz.

Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş olan Abdullah Yeğin Ağabey Meyve Risalesi’nin Altıncı Meselesinde geçen “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor” ifadesindeki sorunun sahibidir. Üstad’ın “Nurcuların ağabeyi” iltifatına mazhar olan Abdullah Yeğin Ağabey Risale-i Nurları yeni yazı (Türkçe) ile yazan ilk gençlerdendir. Abdullah Yeğin Ağabey, 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya geldi. Ortaokul talebesi iken Risale-i Nurları tanımış, Bediüzzaman’ı ziyaret edip talebesi olmuştur. Abdullah Yeğin Ağabey, Risale-i Nur dairesinde uzun ve bereketli bir ömür yaşamış, 92 yaşında, 7 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı İstanbul’da, Eyüp Sultan Mezarlığındadır. Aslan Özdemir - İstanbul

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