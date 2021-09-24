"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Yasama, yürütmeye bağlandı

24 Eylül 2021, Cuma
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değerlendiren bir rapora göre TBMM’nin yasama etkinliği, yürütme erkine bağlandı.

Türkiye’de kuvvetler ayrılığını etkin hale getireceği iddiasıyla hayata geçirilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani başkanlık sistemini değerlendiren bir rapora göre, TBMM’nin yasama etkinliğini artık yürütme erkine bağlı şekilde sürdürüyor. Halkın şeffaf denetimine açık olması gerektiği görüşüyle demokrasiye işlevsellik kazandırma amacıyla sivil toplum örgütlerinin kurduğu Denge ve Denetleme Ağı, yasama, yürütme ve yargı erklerini yakından izliyor. Bu çerçevede, TBMM çalışmalarını mercek altına aldığı “mecliste.org” adlı yapısıyla kanun yapım süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. 

Meclisin etkinliği azalıyor

VOA Türkçe’nin haberine göre Denge ve Denetleme Ağı, son olarak mecliste.org kapsamında Türkiye’nin eş zamanlı olarak başkanlık sistemine geçiş yaptığı 24 Haziran 2018’deki genel seçimler ile başlayan TBMM 27. dönemine ilişkin detaylı bir rapor yayımlandı. Muhalefet partilerince sunulan hiçbir yasa teklifini kabul etme adımı atılmadığı vurgulanan raporda, geçtiğimiz süreçte sadece AKP’nin sunduğu tekliflerden 172’sinin kabul edilerek yasalaştığı bilgisi işaret edildi. Raporda, “Anayasa’nın ‘yürütme’ organı ile ilgili olan 2. bölümünde Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinde ‘kanun çıkarma’ ile olan ilişkisi net bir biçimde ayrılmış olmasına rağmen, meclisin yürütmenin çizdiği alan içinde çalışıyor oluşu Meclisin kanun yapma yönünden etkinliğini, yürütme erkine bağlı hale getiriyor” denildi.

İhtisas komisyonları işlevsiz mi kalıyor?

Avukat Başak Başar TBMM bünyesinde ihtisas komisyonları bünyesinde uzmanlığa dayalı şekilde kanunlar hazırlanması gerekmesine karşın torba kanun teklifleriyle bunun gerçekleşmediğini gündeme getirdi. Başar, “Kanun yapma tekniği yönünden oldukça fazla eleştiri alan torba kanunlar, 17 torba kanunla 149 farklı kanunda değişiklik yapılması suretiyle bu yasama yılında da sıklıkla gündeme gelmiştir. Her ne kadar torba kanunlarda birbiriyle bağlantısı olmayan hükümlere yer verilmemesi gerekmekte ise de birbiriyle bağlantısız düzenlemelerin torba kanunlarda yer aldığı görülebilmektedir. Bu durum ihtisas komisyonlarının belirlenmesinde sorun yaratmakta ve dolayısıyla komisyon görüşmelerinin işlevi de sorgulanır hale gelmektedir. Kanunlaşma aşamasında katılımın çok zayıfladığı bu teknikle, kamuoyunun dağınık ve birbiriyle ilgisiz kanun değişiklerini değerlendirilebilmesi ve sonuçları yönünden yeterli bilgi edinmesi oldukça zor görünmektedir” dedi.

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da hükümet karşıtları Kesele havaalanını kapattı

    'AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor'

    Dolar rekor tazeledi

    İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinli Mahmud Arıda firarın nedenlerini açıkladı

    Uysal: Eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor

    BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır kararı

    AB Yüksek Temsilcisi'nden 'Türkiye ile yakın iş birliği' mesajı

    Ortak payda parlamenter sistem

    Bunca adaletsizlikle mi “Daha Âdil Bir Dünya?”

    Yağış altında parkta sabahladılar

    Yasama, yürütmeye bağlandı

    Borcunu ödeyemeyenler ikiye katlandı

    Geçmişten ders çıkarmalıyız

    Vatandaşın konut hayali kalmadı

    Çiftçi tarımdan kopuyor

    Açlık sınırı 3 bin 600 lirayı geçti

    İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek

    Guterres: 3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor

    Türkiye'de 27 bin 844 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    'Rusya, ABD ve İsrail ile Suriye konusunu görüşmek istiyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının tarihî sorumluluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Seçme saçmalardan seçmeler
    Osman ZENGİN

    Bursa Ulu Camii’ni yıkma plânı
    İbrahim ERSOYLU

    Vaazlar niçin etkili olamıyor?
    Şükrü BULUT

    Batı demokrasilerini Müslümanlarla yıkmak...
    Süleyman KÖSMENE

    Biz hangi kavmin insanıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Manevî yaralara merhem, Sünnet-i Seniyyedir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Protesto yürüyüşü ve yıkıcı baskın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.