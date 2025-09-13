YSK: Yetki gasbı yok

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin İstanbul’da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

Gerekçede, seçim kurullarının yetkisinin seçim sürecinde “seçim öncesi”, “seçim günü” ve “seçim sonrası” olarak üçe ayrıldığı belirtildi. Siyasî parti organ seçimlerinde “seçim öncesi”ne ilişkin işlemlerde karar verme yetkisinin adli yargıda olduğu ve bu yargı kararlarının uygulanmasının yetki gaspı sayılmayacağı ifade edildi. Gerekçeli kararda, siyasî partilerin, 2820 sayılı Kanun, siyasî parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının görev ve yetkisinin bulunmadığına işaret edildi. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.