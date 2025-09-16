Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Azap onlara [kâfirlere] hiç farkına varmadıkları bir taraftan geliverdi. Nahl Suresi: 26 HADİS: Helâlin ne olduğunu öğrenip onu kazanmaya çalışmak her Müslümana gereklidir. Camiü’s-Sağir, No: 2577

