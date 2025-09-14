Hani satış yoktu?

ORTA VADELİ PROGRAMDA YER ALAN KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN SATIŞI HABERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPAN DMM, HABERİ YALANLAMAK İSTERKEN DOĞRULADI. AÇIKLAMAYA GÖRE MÜLKİYET HAKKI DEĞİL, İŞLETME HAKKI DEVREDİLECEK.

“Satış” iddiaları yalanlandı. “Söz konusu işlem sadece işletme hakkı devri” denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. DMM, “Otoyol ve köprülerin satışı hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir” şeklinde değerlendirdi. Otoyol ve köprülerin “satışı”nın hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, “Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.” ifadelerine yer verildi.

DMM’den doğrular gibi yalanlama

Açıklamada şöyle denildi: “1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir. Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır.

İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.” Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, “Haberlerde kullanılan ‘satış’, ‘vatandaşa yük’, ‘peşkeş’ gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir.” denildi.

