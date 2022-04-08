Yassıada projesi iflas etti

Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak adı değiştirilen Yassı Ada’da 2018 yılında açılan 5 yıldızlı otel, zarar ettiği gerekçesiyle devrediliyor.

Rezervasyon yaptırmak isteyenlere ‘Tadilattayız’ denilirken, oteli işleten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş, otelin işletme hakkının kamuya devredilmesi için görüşmelerin başlandığını duyurdu. Oda Tv’nin haberine göre, yap-İşlet-devret projesi kapsamında 2018 yılında hizmete açılan otel, 4 yıl sonra kapılarını müşteriye kapattığı ortaya çıktı. ‘Kral’ dairesinin gecelik 7 bin 500 TL olduğu otelde rezervasyon yapmak için arayan kişi sayısının ise 3’ü geçmediği kaydedildi. Haber Merkezi

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