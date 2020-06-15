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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?

15 Haziran 2020, Pazartesi
TAŞGETİREN, İSTİFA EDEN AKP TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI AYVALI’NIN “‘FETÖ’YLE AKP FARKLI DARBECİLERİ TASFİYE ETMEK İÇİN KOL KOLA GİRDİ” SÖZÜNÜ DEĞERLENDİRDİ.

Kol kola girmeniz illegal mi?

Taşgetİren, “Kol kola iken” illegelal–yasa dışı işlere girişildi mi? O yapıya verilen imkân-lar, daha sonra 250 kişinin can verdiği binlerce insanın yaralandığı 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminin hazırlık safhasına dönüştü mü? Dev imkânlar vererek devreye soktuğunuz o yapıyı o güçle donatmak ne oluyor?” 

 

İNSANLAR NEDEN CEZALANDIRILIYOR

Taşgetİren “O yapının sizin ‘istihdamınızla’ Emniyet’te, Yargı’da, Ordu’da yaptıkları ne olu-yor? İltisak–irtibat damgası vurularak cezalan-dırılanlar neden cezalandırılıyor? Kol kola gire-rek türlü hukuksuzluklara imkân verenler ne-den bedel ödemiyor? Ayvalı’nın sözleri ‘Yanıl-mışız’ın yeni versiyonu mu?”

***

 

Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “(FETÖ ile) Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor?” diye sordu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, görevinden istifa eden AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın katıldığı televizyon programında “FETÖ’yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” açıklamasını bugünkü köşesinde yorumladı. Taşgetiren, “Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor?” diye sordu. Taşgetiren, “Burada sorun ‘Kol kola giriş ne anlama geliyordu?’ meselesinde odaklaşıyor. Kol kola girdikten sonra ne yapıldı? Bu bir ‘informel’ ilişki ise, hukuk işin neresindeydi? “Kol kola iken” illegelal – yasa dışı işlere girişildi mi? O yapıya verilen imkânlar, daha sonra 250 kişinin can verdiği binlerce insanın yaralandığı 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminin hazırlık safhasına dönüştü mü? Bugün o yapı ‘FETÖ’ oldu. Bir terör örgütü olarak yargılanıyor. Ve herkesin bu yapı ile ilişkisi sorgulanıyor” düşüncesini dile getirdi.

Hukukun geldiği noktaya bakın

Taşgetiren, “İşin dramatik yanı şu ki, dün ‘Kemalist yapı’ gibi on yılların devletteki dev birikimini tasfiye etmek için belli ki dev imkânlar vererek devreye soktuğunuz bir yapı ile uzaktan yakından (evet uzaktan yakından) irtibatlı – iltisaklı herkesi yine Kemalist yapı ile iltisaklı bir grubun hazırladığı ‘FETÖMETRE,’ ile tesbit etmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda o yapıyı o güçle donatmak ne oluyor?  O yapının sizin ‘istihdamınızla’ Emniyet’te, Yargıda, Ordu’da yaptıkları ne oluyor?  Emre Can Ayvalı’nın sözleri ‘Yanılmışız’ın yeni versiyonu” görüşünü savundu. Taşgetiren yazısında şunları kaydetti: Ancak iki temel soru var, iki temel mesele: Bir: İltisak – irtibat damgası vurularak cezalandırılanlar neden cezalandırılıyor? İki: Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor?  Bir gün bir E.C.A daha çıkar, tam da bugünler için “Kimlerle ne için kol kola girildiği”ni anlatır. Çünkü hala o “birilerini tasfiye için birileri ile kol kola girme anlayışı” devam ediyor. Neresi legal – neresi illegal çizgilerinin birbirine karışıp karışmadığına da bakılmaksızın. Hukukun geldiği yere bakarsanız her şeyi görürsünüz.”   

İstanbul – Yeni Asya

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