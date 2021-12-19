Yeni Bakana AKP’den de tepki

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin. Ben bütün varlığımı kaybederim” sözleri AKP’de de rahatsızlık meydana getirmiş.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasının ardından yerine atanan Nureddin Nebati’nin ekonomik krizle ilgili muhalefet partilerinden ve kamuoyunda tepki toplayan sözlerinin AKP içinde de rahatsızlık oluşturduğu belirtildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Nebati’nin “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” sözleriyle ilgili AKP’li bir yetkili, böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddî ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yetkili, “Bu sözler off the record bile söylenmez” dedi. Haber Merkezi

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