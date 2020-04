AKP KURUCULARINDAN ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇINBAYIR: YENİ SİSTEM HERŞEYİ TEK KİŞİYE BAĞLARKEN ONU DA ETKİSİZLEŞTİRDİ, HAK VE ÖZGÜRLÜK İHLALLERİNİ VE KUTUPLAŞMAYI ARTTIRDI.

Tıkanıklık yeni anayasa ile aşılır

“Cumhurbaşkanı yasama-yürütme-yargının, merkezî ve yerel yönetimlerin, diğer anayasal kurumların başı oldu. Sorumsuz. Sorgulanamaz, denetlenemez. İstihbaratı güçlendirme anlayışı istihbaratın demokratikleşmesine engel oldu. Ama bu sistem işlemedi. Makamı da eskitip etkisizleştirdi. Bu sistem tıkanıklığı yeni bir anayasa ile aşılabilir.”

Af 3 mayıs’ta aym’de görüşülecek

“Yardım kampanyaları ve yasal düzenlemelerde ayrımcılık yapılamaz. Yardımı tekele indirgemek ve bunu yapanları soruşturmak kamu vicdanı ile bağdaşmaz.Af yasası 3 Mayıs’ta AYM’de görüşülecek. Umut orada. Kayyım–vasi– vekil–vali-veli anlayışı ile seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması demokrasi ile bağdaşmaz.”

***

Yeni sistem istihbarat vesayeti getirdi

AKP’nin ilk genel sekreteri Ertuğrul Yalçınbayır, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin istihbarat vesayeti getirdiğini söyledi.



AKP’nin ilk genel sekreteri, Anayasa Komisyonu eski başkanı, 58. Hükümetin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, gündemle ilgili Artı Gerçek’e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili konuşan Yalçınbayır, “Devletin başı Cumhurbaşkanı. Sistem değişti. Her şeyin başı oldu. Yasama-Yürütme-Yargının başı. İdarenin; Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve diğer Anayasal Kurumların başı oldu. Ettiği yeminle bağdaşmayan partinin de başı. Her yere ulaşıyor. Eli, dili, emri, dileği her şeyi kuşatıyor. Ona kork denemez. Sorumsuz. Sorgulanamaz, denetlenemez. Danışma ve katılım gibi değerler ancak ona inananlara, yakınlarına yakın. Danışma ve katılım gibi değerler ancak ona inananlara, yakınlarına yakın. Bunlar aynel yaşanıyor, ilmel de görülüyor” ifadelerini kullandı.

Bütün hak ve hürriyetler etkilendi

“Türkiye’ye has sistem “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” işlemedi” diyen Yalçınbayır, “Bu sistem her kurumu kuruluşu, tüm hak ve özgürlükleri etkiledi. Başkanı etkisizleştirirken makam giderek eskimeye etkisiz hale gelmeye başladı. Yeni Anayasa yapımıyla sistem değişmeli. Sistem değişikliği ile devletin temel organlarında, her yerde, her kademede yeni sayfalar açıldı. Yeni safhalara geçildi. Kutuplaşmalar arttı, saflar sıklaştırıldı. Muhalifler uzaklaştırıldı. Aksi diller, yazılar, yayınlar, görüş ve öneriler muhalefete kaldı. Muhalefetle muhabbet aranır oldu. Adalet ve ihsan emir ve lütuf olmaktan çıktı. Hürmet, af ve infaz yakınlara veya muhtemel yakınlara has oldu. Açıklık ve şeffaflık, bütçenin yönetimi ve ihale sistemi Yolsuzluk-Yoksulluk-Yasakla Mücadeleye sekte vurdu. İstihbaratın güçlendirilmesi anlayışı istihbaratın demokratikleşmesine engel oldu. Her sahada her bir hak ve özgürlüklerde istatistikler sicilimizi bozdu” ifadelerini kullandı.

12 EKİM 2017 / YENİ ASYA

Yardımı tekele indirgemek kamu vicdanı ile bağdaşmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yardım kampanyası başlatan muhalif belediye başkanlarına İçişleri Bakanlığı üzerinden soruşturma başlatmasıyla ilgili Yalçınbayır, “Yardım Kampanyalarında olsun her türlü yasal düzenlemelerde ayrımcılık gözetilemez. Bu devletin temel amaç ve görevlerine aykırıdır. Yardımı tekele indirgemek ve bunu yapanları soruşturmak kamu vicdani ile bağdaşmaz. Toplumsal barış ve dayanışmayı azaltır” dedi. Meclis’ten geçerek kanunlaşan infaz yasası hakkında Yalçınbayır, şunları söyledi: “Af ve bunun sonuç doğuracak hususları, nasıl yapılacağı, usûl ve adabı, esasları Anayasa ve mahkeme kararları ile bellidir. Konu Anayasa Mahkemesi önündedir. 24 Nisan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş gününü izleyen günlerde umut Anayasa Mahkemesi’nde. Anayasa Mahkemesi 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nde gazetecileri ve düşünce özgürlüğünden mahrum eden af yasasını da görüşecek. Hak arama ve âdil yargılama hakkı da yargı ile sınavda.”

Seçilmiş belediye başkanı görevden alınamaz

İçişleri Bakanlığı’nın halkın oylarıyla seçilmiş HDP’li ve CHP’li belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum ataması uygulamasını da yorumlayan Yalçınbayır, “Kayyum – Vasi – Vekil – Vali - Veli anlayışı ile seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması demokrasi ile bağdaşmaz. Demokrasi bir değerler sistemidir. Demokrasinin özü ve sözü seçilmişi seçilmişliği ortadan kaldırmaz” şeklinde konuştu. Yalçınbayır, “58. Hükümetin kuruluşunda halef ve selef olduğum Mesut Yılmaz’ın “Hep hukuk hukuk diyorsun. Vazgeç diyemem, ama esnek ol. Merak ediyorum; Tayyip beyle ne zaman takışacaksın” sözü bir öngörü ve dostça tavsiye idi” ifadesini sözlerine ekledi.