Yılmaz: Yargıda her şeyin iyi gitmediğini biliyoruz

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “Tekrar her hakim savcının yüreğine hakim savcı ruhu üfleyeceğiz. Önemli olan o ruh zaten. O ruhu üflediğimizde işte o hakim bağımsızlığı hâkim tarafsızlığı denen olgunun etrafını çok daha güzel örebileceğiz. Onu başardığımız zaman zaten mesele tamamlanmıştır” dedi.

Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği (YBD) tarafından Abant Tabiat Parkı’nda bulunan bir otelde düzenlenen 6. Geleneksel İftar Buluşmasına katıldı. “Her şeyin mükemmel olmadığını, yargıda her şeyin iyi gitmediğini en fazla bilen bizleriz” diyen Yılmaz şöyle devam etti; “Eksiğimiz tecrübeli, bilgili, sizler gibi hâkimlik savcılık yüreğine sahip hâkim savcılarımızın azlığı çünkü maalesef yaşanan travma az bir travma değil. 4 bin hâkim savcıyı görevden attık. Birçoğu cezaevine girdiler. Yaşanan her memleketin üstesinden geleceği, kaldırabileceği bir olay değil. Her teşkilâtın da kaldırabileceği bir olay değil. Onların teşkilat üzerinde olumsuz etkileri tabii ki olacak. Onları aşacağız. O yaramızı saracağız.”