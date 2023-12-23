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24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Yüreğimiz yine yandı: 6 şehit

23 Aralık 2023, Cumartesi 17:00
IRAK’IN KUZEYİNDE, PKK TARAFINDAN YAPILAN SALDIRIDA 6 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİ BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU.

6 askerimiz daha şehit oldu

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, PKK tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgileri aktardı: “Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim.” MSB tarafından yapılan ilk açıklamada Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda üç askerin şehit olduğu ve dört askerin de yaralandığı belirtilmişti. Yapılan ikinci açıklamada ise yaralı askerlerden üçünün kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi.

AA

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