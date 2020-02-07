Zehra Dülek ve Ahmet Rüzgâr’ı rahmetle anıyoruz

Gazetemiz Yönetim Kurulu eski üyelerinden Hacı Ahmet Rüzgâr’ı 2., Bediüzzaman Said Nursî’nin hanım talebelerinden Zehra Dülek’i 18. vefat yıldönümlerinde rahmetle yad ediyoruz.

Zehra Dülek, Bediüzzaman Said Nursî’nin hanım talebelerindendir. 1912 yılında Ödemiş’de dünyaya gelen Zehra Dülek, 1967 yılına kadar daha çok İzmir’de ikamet etmiştir. O tarihe kadar İzmir’de hizmetlerde bulunmuş olan Zehra anne, 1967 yılından itibaren Medine’de yaşamaya başlamıştır. Tek Parti döneminin en sıkı zamanlarında İzmir ve civarında Risâle-i Nurlar’ı hanımlar âleminde neşretmiş. Kızının dilinden Zehra Dülek; “Ölüm döşeğinde şöyle vasiyet etti: “Risâle-i Nur’u çok okuyun. Kurtuluşumuz orada. Malayaniyat ile uğraşmayın. Riya yapmayın. ‘Ben daha iyi hizmet ediyorum’ dediniz mi araya gurur, kibir girer, her şey biter. Düşmanlarınıza da iyilikle davranın!” Zehra Dülek, 7 Şubat 2002 tarihinde aynı yerde vefat etmiştir. Mezarı Medine’dedir. Bu vesileyle Zehra Dülek’i rahmetle yad ediyoruz.

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Ahmet Rüzgâr duâlarla

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu’nun eski üyelerinden Hacı Ahmet Rüzgâr Ağabey, 7 Şubat 2018'de Şanlıurfa'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Ahmet Rüzgâr Ağabey ayrıca Türkiye’de 1992 yılında Bediüzzaman adına kurulan ilk vakıf olan Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın da ilk başkanıydı. Ahmet Rüzgâr Ağabey, daha önce Yeni Asya'ya verdiği bir röportajda Risale-i Nur eserleriyle tanışmasını şöyle anlatmıştı: "Komşumuz bir gün dedi ki “Rızvaniye Camii’ne Nur Talebeleri gelmiş, onların yanına gidelim.” Ben de olur dedim, gittik. Benim ilk dersim olan “Sekizinci Söz” okundu. Dedim ki o arkadaşıma “Bu çok güzel bir eser. Bunun evveli ve ahiri elbette vardır.” Derslere devam ettik, o şüphe ve vesvesenin tamamı izale oldu. O gün bugündür, hizmet devam ediyor. Allah bizi son nefese kadar hizmetten ayırmasın." Ahmet Rüzgâr Ağabey vefat yıl dönümünde duâlarla yâd ediyoruz.

İstanbul – Yeni Asya