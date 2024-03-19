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19 MART 2024 SALI - YIL: 55

Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye transferi

İbrahim Aktaşcı
19 Mart 2024, Salı
“Yaş Otuz beş, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün…”

Cahit Sıtkı otuz beş yaş için “insan ömrünün yarısıdır” dese de bilenler bilir, otuz beş futbolda emeklilik yaşıdır. Futbolun bazı süper yıldızları, genç yaşlarında Avrupa’da top koşturduktan sonra emekli olmaya yakın Türkiye ligine transfer olurlar. 

Bu yıldızların yaşları ilerlemiş olsa da kaliteleri Türkiye ligi için kâfidir. Hem iyi oynamasalar dahi beis yok. Çünkü şöhretleriyle Türkiye liginin dünyadaki reklamına katkı yapıyorlar.

Yanlış anlaşılmasın, yazımız futbol üzerine değil. Bugünkü yazımız siyasetin otuz beşlik golcüsü Kılıçdaroğlu hakkında.

Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından da partisinin genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu, siyasetin nabzını Ankara’daki ofisinden tutuyormuş. 

Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki anketler ise dikkat çekici. Optimar’ın anketine göre, “Kılıçdaroğlu siyasete dönsün mü” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde yirmi yedi. 

“Kılıçdaroğlu siyasete dönerse nasıl dönmeli” sorusuna ise yüzde kırk dokuz, “CHP Genel Başkanı olarak” yüzde on dokuz ise “yeni bir parti kurarak” cevabını vermiş. 

“Kılıçdaroğlu zaten başarısız bir siyasetçiydi, siyasete dönsün diyenlerin yüzde yirmi yedide kalması normaldir” diyenler yanılıyorlar. Siyasette yüzde yirmi yedi hatırı sayılır bir rakamdır.

Hem hakkını verelim ki; CHP’yi geçmiş günahlarıyla yüzleştiren ve partide demokratikleşme adımları atan, partisi yüzde yirmi altı oy almışken, kendisi yüzde kırk sekiz oy alan Kılıçdaroğlu başarısız da değildi.

Erdoğan’ın coşkulu konuşmalarını vitrine çıkaran ama gaflarını halının altına saklayan TRT, devlet ve medya gücü, son yirmi yılda Erdoğan’ın değil de Kılıçdaroğlu’nun elinde olsa idi, belki de bugün Kılıçdaroğlu değil, Erdoğan siyaseti ofisinden takip ediyor olabilirdi.

Murat Kurum’u, iki aylık belediye başkan adaylığı döneminde Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatındakinden daha çok gaf yaptığı halde parlatabilen ve başarılı bir siyasetçi olarak gösterebilen bir medya gücünden bahsediyoruz.

Her neyse, konumuza dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dönerse nasıl dönmeli? Öyle tahmin ediyoruz ki bu soruyu Kılıçdaroğlu’na sorsak “CHP Genel Başkanı olarak elbette” diye cevaplar. Yarım kalan hikayesini devam ettirmek hakkıdır da.

Ancak CHP yerel seçimlerde başarılı olursa, Kılıçdaroğlu’nun Özel ve İmamoğlu’na karşı şansı yok gibi. 

Peki Kılıçdaroğlu yeni bir parti kurmalı mı? Partisiyle yollarını ayırmış siyasetçilerin kurdukları yeni partilerin hâli ortada. Kısa ömürlü bu partiler seçmende pek bir karşılık bulmuyor.

O halde Kılıçdaroğlu’na üçüncü bir seçenek sunalım. Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’de siyaset yapması. 

Demokrat Parti bir ekoldür. Menderes’in, Demirel’in siyaset yaptığı, iktidar görmüş bir partidir. Altılı Masanın ortaklarından birisi olmasının sebebi, güncelde aldığı oy oranı değildir, ismi ve markasıdır. 

CHP’de yedek kalmak ve tribünler tarafından yuhalanmaktansa ya da yeni bir parti kurarak ikinci/üçüncü ligde top koşturmaktansa, Demokrat Partiyle transfer olmak, siyasetin otuz beşlik golcüsü Kılıçdaroğlu’na daha uygun düşecek gibi.

Kılıçdaroğlu Türkiye ligine transfer olan yıldızlar gibi şöhretiyle Demokrat Partinin canlanması ve hareketlenmesini sağlayacağı gibi CHP’deki memnuniyetsiz demokratları da peşinden sürükleyebilir. 

Kılıçdaroğlu da CHP’de başaramadıklarını belki kısa sürede DP’de başarabilir.

Tribünlere kulak verelim: Demokratlar, Demokrat Parti’ye…

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