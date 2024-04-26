Toplu mezarlar BM gündeminde

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de bulunan toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesinin önemine işaret ederek, talepte bulundukları soruşturmanın ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Nasır Hastanesi’ndeki toplu mezarda bazı kişilerin canlı canlı gömüldüğüne ilişkin deliller bulunduğu, bu delillerle ne yapılması gerektiğine ilişkin soruyu cevaplayan Dujarric, “Delillerin hasar görmeden muhafaza edilmesi önemli.” dedi. Dujarric, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulunduklarını anımsatarak, bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belli olmadığını kaydetti. BM’nin bazı yasal birimlerinin soruşturma başlatma yetkisi bulunduğuna işaret eden Dujarric, soruşturmanın henüz gerçekleşmediğini bildirdi. Dujarric, BM’nin sahaya ekip gönderip gönderemeyeceğinin sorulması üzerine, “BM Genel Sekreteri’nin ekibinin böyle bir soruşturmaya dahil olma yetkisi yok.” açıklamasında bulundu. Soruşturmayı yürütecek kişilerin Gazze’ye erişimi olması gerektiğinin altını çizen Dujarric, bunun için İsrail dahil birkaç ülkenin onayının gerektiğini hatırlattı. AA

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