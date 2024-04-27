İsrail kaybedecek inşallah

ABD’de Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze eylemleri sadece Amerika’nın değil, dünyanın da gündemine oturmuş vaziyette.

Her ne kadar üniversite idarecileri zor kullanarak öğrencileri bu eylemlerden vazgeçirmek istese de, tam aksi bir durum yaşanıyor. İsrail destek kaybederken, mazlum Filistinlilere manevi destek artarak devam ediyor.

Bu konuda çok sayıda haber var ve bu haberler ‘insanlığın’ uyandığını ve İsrail zulmüne destek veren idarecileri de ciddi olarak etkilediğini gösteriyor.

Bir haber şöyle: “Columbia Üniversitesinde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin’e destek eylemleri büyüyerek devam ediyor. ABD’de başkent Washington’a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesinden bir grup öğrenci de, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı. Yüzden fazla öğrencinin katıldığı ve aralarında farklı din ve etnik kökene mensup öğrencilerin bulunduğu grup, Gazze’de acil ateşkes için sloganlar attı. Üniversitedeki Filistin gösterilerinde aktif rol alan Ahlam isimli Amerikalı Arap Halk Sağlığı Bölümü öğrencisi ise, eylemlerinin ana amacının Gazze halkıyla dayanışma olduğunu belirtti. Ahlam, “Biden bunu finanse etmeye ve desteklemeye devam ederse kasım ayındaki seçimleri kazanamayacak” demiş.

Bir başka haberde de ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu endişelendirdiği belirtilmiş. İlgili haberin bir bölümü şöyle:

“ABD’deki bazı üniversite kampüslerinde, İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “korkunç” diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu. ABD’deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı. Netanyahu, Gazze’de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin “antisemitik” olduğunu iddia etti. ABD üniversitelerindeki gösterileri “korkunç” diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu. Netanyahu, “antisemitik” olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.”

Fransa’dan da benzer bir haber var: “Fransa’nın en prestijli okullarından Sciences Po’da öğrenciler Filistin’e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi. Paris’te Sciences Po’daki öğrenciler, Gazze ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bahçede toplandı. Öğrenciler, gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise “Gazze’de Üniversite Kalmadı” yazılı afiş astı. “Filistin’in onuru ve öldürülenler için Macron istemese de biz buradayız” şeklinde slogan atan öğrenciler, okulun bahçesinde çadır kurdu. Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.”

Amerika’da başlayarak Avrupa’ya da yayılan “Filistin’e, Gazze’ye öğrenci desteği”ni “1968’deki “öğrenci hareketleri”ne benzeten yorumcular var. İnşallah öğrencilerin itirazı siyasetçileri de uyandırır ve İsrail ‘en büyük kaybeden’ olur.