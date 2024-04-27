KUR KORUMALI MEVDUAT İLE FAİZCİNİN CEBİNE HAZİNE’DEN 1 TRİLYON LİRA KONDU. FATURA DAHA DA KABARACAK.

Emekliye yok, faizciye var

HÜKÜMET, emekliye, memura “para yok” diye zam yapmazken, Kur Korumalı Mevduat ile faizcinin cebine Hazine’den iki yıl içinde 1 trilyon 58 milyar lira koydu. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, 2023 yılı KKM zararı 833.4 milyar lira oldu.

Fatura giderek büyüyor

KKM için Merkez Bankası’ndan 2022’de 72.8 milyar TL, bütçeden de toplam 152 milyar TL ödenmişti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘gözlerdeki ışıltı’ dediği ekonomi modeliyle halkın cebinden faizinin cebine aktarılan paranın faturasının artacağına dikkat çekiliyor.

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İktidar faizcileri besledi

Merkez Bankası’nın 2023 yılı KKM zararı 833.4 milyar liraya çıkarak, 818.2 milyar liralık dönem zararını bile geçti.

Ekonomi yönetiminin 2021 yılında getirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin ağır faturası ortaya çıktı. KKM hesaplarının Merkez Bankası’na faturası 2023’te 833 milyar 420 milyar TL oldu. Bankada parası olanlara kamu kaynaklarından ödenen bu devasa tutar, Merkez Bankası’nın 30 Nisan’da yapılacak olağan genel kurulunda ilk kez açıklanacak. Merkez Bankası 15 Nisan’da 818.2 milyarlık 2023 yılı dönem zararını açıklamış, ancak KKM zararı konusunda bilgi vermemişti.

KKM yükü 1 trilyon 58 milyarı aştı

Sözcü gazetesi ise KKM zararının da yer aldığı Merkez Bankası 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na ulaştı. Raporda, KKM hesabı sahiplerine 2023’te 833 milyar 420 milyon liralık devasa ödeme yapıldığı bilgisi, 92’nci sayfadaki kâr/zarar tablosunun altında ‘dip not’ olarak yer aldı.

Bu veri, KKM kaynaklı zararın Merkez’in dönem zararından büyük olduğunu, KKM uygulaması yüzünden Merkez Bankası’nın kârdan zarara geçtiğini ortaya koydu. Raporda KKM hesabı sahiplerine 2022’de yapılan ödemenin de 72 milyar 843 milyon lira olduğu bilgisi verildi. KKM hesaplarına ilişkin ödemeler, bütçe açığı düşük görünsün, Hazine ilave borçlanma yapmasın diye 2023’te tümden Merkez Bankası’nın sırtına yüklenmişti. KKM için bütçeden 2022’de 92.5 milyar, 2023’te de 59.5 milyar ödendi. Böylece 2 yıllık KKM yükü 1 trilyon 58 milyarı aştı.

Haber Merkezi