Ankara kitap fuarı bugün başlıyor

Eylül Fuarcılık tarafında 20’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA 26 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alıyor. 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz ve Prof. Dr. Ahmet Battal kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluşup sohbet edecekler. Geçtiğimiz yıllarda yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene de ilginin yoğun olması bekleniyor. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Yeni Asya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler.

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.