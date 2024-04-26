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Türkiye kararını vermeli

26 Nisan 2024, Cuma 21:02
AP Türkiye Raportörü Amor: “AB’nin sorunu Türkiye’yle değil Erdoğan’la. Erdoğan kararını vermeli. Ya Putin’in Rusyası ya demokrasi olacak” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, aralarında Serbestiyet’in de bulunduğu gazeteci grubuna 31 Mart seçim sonuçları ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye’den beklentilerini anlattı. 31 Mart seçimi öncesinde AP’de Türkiye’nin AB üyelik sürecine olumlu yaklaşımın giderek kaybolduğunu gözlemlediğini hatırlatan Amor’un “31 Mart yerel seçiminde muhalefetin zaferi Türkiye’nin AB’ye katılım süreci için yeni bir tablo ortaya çıkardı. Muhalefetin seçim zaferi, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için oksijen niteliğinde görülmeye başlandı. Daha önce ölüm döşeğindeki Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, yeniden nefes almaya başladı” yorumunu yapması dikkat çekti.

Jeopolitik konum da kurtarmıyor

“Tam teşekküllü bir demokrasi değilseniz, AB üyesi olamıyorsunuz. NATO üyesi olsanız da, jeopolitik konumunuz kritik olsa da durum değişmiyor. 3.dünya ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. NATO üyeliği de, jeopolitik konum da kurtarmıyor” diyen Amor, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu AB vizyonuna sert eleştirilerle birlikte Ankara'dan beklentilerini şöyle dile getirdi: “Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamıyor. Bu kararlar uyarınca Osman Kavala’yı ve Demirtaş’ı serbest bırakmayan Türkiye hakkında şu an ihlal süreci işletiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz, 31 Mart’ta seçimi kazanan Van belediye başkanına mazbata verilmiyor, mazbata; seçimde ikinci gelen parti adayına veriliyor. Mazbata krizi, Türkiye’nin demokrasiden ne kadar uzak olduğunu da gösterdi.”

AİHM kararları hatırlatması

Amor, Erdoğan’ın AK Parti’nin ilk yıllarında Avrupa’ya bulunduğu demokrasi vaadini yerine getirmediğini “Biz bir noktadan sonra yanıltıldığımızı gördük. Şu da bilinmeli ki; AB’nin sorunu Türkiye’yle değil Erdoğan’la” sözleriyle anlattı. Türkiye’nin üyelik sürecinin sonlandırılması yönünde görüşler sıkça dile getirilse de, Avrupa Parlamentosu’nda bu yönde bir oylamanın hiçbir zaman başarılı olmaya yaklaşamadığına dikkati çeken AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Bu Ankara’nın iç politikası konusunda endişelerimiz artsa ve dış politikadaki ayrışma konusunda çok ciddi endişelerimiz devam etse de Türkiye’yi bir aday ülke olarak tutmayı tercih ettiğimizi gösteriyor” dedi. Türkiye’de AB üyeliği için gerekli reformlar konusunda bir siyasi irade görmediğini ifade eden Amor, “Bu Avrupa ile ilişkilerinizin her kolunda geçerli. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesisiniz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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