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27 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Seçmeni AKP’yi terk ediyor

26 Nisan 2024, Cuma 20:50
Seçim sonrası, “Sonuçlar CHP’nin zaferi mi yoksa AKP seçmeninin bir ihtarı mıydı?” tartışması çıktı.

Prof. Dr. Ülkü Doğanay, “AKP seçmeni ihtardan öte ‘Sizi gördük ve ne yaptığınızı biliyoruz!’ dedi.” ifadelerini kullandı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin hemen ardından “milli irade sandıkta tecelli etmiştir” diye beyanat veren iktidar kanadının daha sonra sandığa gitmeyen seçmen ve geçersiz oylar üzerinden çark ettiğini belirten Doğanay, “Seçmen sandığa gitseydi veya boş ya da geçersiz oy kullanmasaydı, milli irade sandıkta tecelli etmeye devam edecek ve bir kez daha AKP ve Cumhur İttifakı kazanmış olacaktı” dedi. Artı Gerçek’Araştırmacı Can Selçuki ise 2023’te AKP’ye oy veren yaklaşık 5 milyon seçmenin 3 milyonunun başka partileri tercih ettiğini söyledi. 

 

Haber Merkezi

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