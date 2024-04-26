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26 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Aklımızla alay etme

26 Nisan 2024, Cuma 17:58
ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki politikalarını eleştirdi.

Sanders, Amerikan üniversite kampüslerinde yayılan Gazze’ye destek ve İsrail’e tepki gösterilerini “antisemitik” olmakla suçlayan Netanyahu’ya, “Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70’i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir” diye seslendi. Sanders, “Lütfen aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından dikkatimizi başka yere çekmeye çalışarak Amerikan halkının zekasıyla alay etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşılaştığını suçlamalardan dikkati kaydırmak için antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir” dedi. 

AA

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