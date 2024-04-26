Türkiye’den destek

Türkiye’de büyük çoğunluğunu devlet üniversitelerinin oluşturduğu yükseköğretim kurumları, birkaç gün önce ABD’de Columbia Üniversitesi’nde başlayan ve ülkedeki diğer üniversitelere de yayılan Gazze eylemlerini gerçekleştiren öğrencilere destek açıklaması yayınladı.

Üniversitelerin, kurumsal X (eski adıyla Twitter) hesaplarından yayınladığı ve şu ana kadar 26 üniversite tarafından paylaşılmış olan ortak duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Columbia Üniversitesi’nden Yale’e, New York Üniversitesi’nden Harvard’a birçok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.” Haber Merkezi

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