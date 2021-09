Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizler İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarının Yahudî ve Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Ey Resulüm, de ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?“

Bakara Sûresi: 140

HADİS:

Allah’a ibadet et ve hiçbir şeyi ortak koşma. Allah’ı görür gibi kullukta bulun. Kendini ölmüş say. Her taşın ve her ağacın yanında Allah’ı an.



Camiü’s-Sağir, No: 652