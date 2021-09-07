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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

07 Eylül 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizler İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarının Yahudî ve Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Ey Resulüm, de ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?“

Bakara Sûresi: 140

HADİS:

Allah’a ibadet et ve hiçbir şeyi ortak koşma. Allah’ı görür gibi kullukta bulun. Kendini ölmüş say. Her taşın ve her ağacın yanında Allah’ı an. 

Camiü’s-Sağir, No: 652

Etiketler: ayet, hadis
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