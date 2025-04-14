Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O [Kur’ân] kendisinden önceki kitapların tasdikidir, her şeyin tafsilatlı bir açıklamasıdır ve iman eden bir topluluk için bir hidâyet ve rahmettir.

Yûsuf Suresi: 111

HADİS:

Nice gece kalkıp ibadet yapanlar vardır ki, bu kalkıştan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır. Nice oruç tutanlar da vardır ki, bu oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 2247