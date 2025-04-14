14 Nisan 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O [Kur’ân] kendisinden önceki kitapların tasdikidir, her şeyin tafsilatlı bir açıklamasıdır ve iman eden bir topluluk için bir hidâyet ve rahmettir.
Yûsuf Suresi: 111
HADİS:
Nice gece kalkıp ibadet yapanlar vardır ki, bu kalkıştan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır. Nice oruç tutanlar da vardır ki, bu oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 2247
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