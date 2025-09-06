Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onun yeryüzünde sizin için rengârenk yarattığı şeylerde de, güzelce düşünüp öğüt alan bir topluluk için elbette birer delil vardır. Nahl Suresi: 13 HADİS: Cahiller arasında ilim öğrenen kişi ölüler arasındaki diri gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2563

