Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı da O sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar Onun emriyle hareket eder. Şüphesiz bunda, akıllarını kullanan bir topluluk için deliller vardır. Nahl Suresi: 12 HADİS: Misafir rızkıyla gelir. Ev halkının günahlarını götürerek gider. Günahlarını silip süpürür. Camiü’s-Sağir, No: 2560

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.