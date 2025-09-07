Okul çevresi güvenliğine dikkat!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Okul çevrelerinde çocukların güvenliği için yetkililere, ailelere ve esnafa çağrıda bulunan Palandöken, “Okul önlerinde hijyenik olmayan ürünlerin satıldığını çocuklarımıza tembih etmeliyiz. Merdiven altı üretimlerden, kötü alışkanlıklara yol açabilecek arkadaşlıklardan ve en çok da ailelerin korktuğu uyuşturucu maddeleri satanlardan uzak tutmamız gerekiyor” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

