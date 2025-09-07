Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçindeki taze balıklardan yiyesiniz ve süs eşyalarını çıkarıp takınasınız diye denizleri sizin hizmetinize veren de Odur. Nahl Suresi: 14 HADİS: İlim öğrenen kişi rahmetin peşindedir. İlim öğrenen kişi İslâm'ın temel direğidir. Mükâfatı peygamberlerle birlikte verilir. Camiü’s-Sağir, No: 2565

