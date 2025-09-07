"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

07 Eylül 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İçindeki taze balıklardan yiyesiniz ve süs eşyalarını çıkarıp takınasınız diye denizleri sizin hizmetinize veren de Odur.

Nahl Suresi: 14

HADİS:

İlim öğrenen kişi rahmetin peşindedir. İlim öğrenen kişi İslâm'ın temel direğidir. Mükâfatı peygamberlerle birlikte verilir.

Camiü’s-Sağir, No: 2565

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bunun hesabını veremezsiniz - Limanlarımız İsrail’e giden gemilere açık, yardım filosuna niye kapalı?

    İsrailli esirden Netanyahu’ya: “Oğlun biftek yiyor, biz bir parça ekmek”

    Emlak Vergisinde orta yol bulunmalı

    Komisyon iş dünyasını dinleyecek

    Yat ve teknelere ÖTV getirildi

    Mısır'dan İsrail'e ateşkesi kabul etme çağrısı

    ABD halkı, kendi vergilerinin İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor

    Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı

    Kayıpları azaltmak için "robot" araçlarla bombalı saldırıları gerçekleştiriyor

    Maduro: ABD, Venezuela'ya saldırırsa silahlı mücadele aşamasına geçeriz

    Zelenskiy, Putin'i Kiev'e çağırdı

    Alman anneler Merz’i protesto etti

    İsrail askerleri gençler üzerinde atış talimi yaptı

    Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"

    8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı

    Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

    Yargı reformuna ihtiyaç var

    KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı

    Demokrasiye sahip çıkma zamanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bunun hesabını veremezsiniz - Limanlarımız İsrail’e giden gemilere açık, yardım filosuna niye kapalı?
    Genel

    Emlak Vergisinde orta yol bulunmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrailli esirden Netanyahu’ya: “Oğlun biftek yiyor, biz bir parça ekmek”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.