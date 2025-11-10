10 Kasım 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz Kur’ân’ı her şeyin apaçık bir beyânı, bir hidâyet rehberi, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak sana indirdik.
Nahl Suresi: 89
HADİS:
Güzel ahlâka sarıl. Çünkü insanların ahlâk bakımından en güzel olanı dince de en güzel olanıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2671
