AYET: İnkâr eden ve halkı Allah’ın yolundan alıkoyanlara, fesat çıkarıp durmaları yüzünden, azap üstüne azap vereceğiz. Nahl Suresi: 88 HADİS: Hayır söylemenin dışında dilini sıkı tut. Çünkü sen bununla şeytanı yenmiş olursun. Camiü’s-Sağir, No: 2669

