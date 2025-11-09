"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Bu ne işgüzarlık?

09 Kasım 2025, Pazar 02:54
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mustafa Kemal’in ölümünün 87. yıl dönümünde 10 Kasım’da camilerde Mevlid okutulacağını duyurdu.

Kocaeli Valiliği M. Kemal için mevlid okutacakmış
Camiler politik istismar alanı değildir

Dervişoğlu, Mevlid için, partisinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına hazırlık ve başvuru uyarısında bulundu. Dervişoğlu, Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazı öncesinde Mevlid okutulacağını Anıtkabir’e çıkan yollarda lokma döktürüleceğini de açıkladı.

Dervişoğlu’nun, Mevlid okutulacağını duyurması, “dinî mekânların siyasî amaçlarla kullanılmaması gerektiği” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada da vatandaşlar M.Kemal için Mevlid okutulmasına tepki gösterdi.

YAKIŞIKSIZ BENZETMEYE DİYANET CEVAP VERMELİ

Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Dr. Bünyamin Okumuş ise gelen tepkiler üzerine, “Burası, Atatürk’ün kurduğu bir kurumdur. Atatürk Diyanet’i, dinle ilgili doğru bilgiyi halka anlatsın diye kurmuş. Atatürk’e rahmet okumak vefa borcumuzdur, bu borcu ödemek de birinci vazifemizdir. Atatürk ölmez bir eser bırakmıştır. Atatürk olmasa kulağınıza ezan mı okunurdu, yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk’ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot’tan ne farkınız var?” dedi.

Okumuş’un sözleri de tepki çekti. 

Dinî temsil makamında bulunan kişilerin, toplumu ayrıştıracak ve inancı zedeleyecek söylemlerden uzak durması gerektiği düşünülüyor.

