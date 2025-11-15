"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

15 Kasım 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a verdiğiniz sözü az bir pahâ ile değişmeyin. Eğer bilseniz, Allah katındaki mükâfat sizin için daha hayırlıdır.

Nahl Suresi: 95

HADİS:

Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur.

Camiü’s-Sağir, No: 2677

    İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Yurdun iç ve doğu bölgelerine sağanak yağış uyarısı

    Şam'da art arda iki patlama sesi duyuldu

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    ABD'de 20 Kongre üyesi: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek

    Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet eden Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi

    Guardiola'dan öldürülen 400'den Filistinli sporcu için dayanışma çağrısı

    YKS 2026, 20-21 Haziran'da yapılacak

    Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda

    Gazze’deki ateşkes kırılgan

    Gözler kara kutuda

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu

    Tıbbî yardım beklerken öldüler

    Hayvanlar telef oluyor

    Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

