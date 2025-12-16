"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

16 Aralık 2025, Salı
AYET:

İyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendinizedir...

İsrâ Suresi: 7

HADİS:

Ömer benimledir. Ben de Ömer’leyim. Benden sonra Ömer neredeyse hak oradadır.

Camiü’s-Sağir, No: 2718

