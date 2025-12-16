Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendinizedir... İsrâ Suresi: 7 HADİS: Ömer benimledir. Ben de Ömer’leyim. Benden sonra Ömer neredeyse hak oradadır. Camiü’s-Sağir, No: 2718

