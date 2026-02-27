Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Gerçek iyilik, Allah’tan korkarak nefsini günahlardan koruyan takva sahiplerinin iyiliğidir...

Bakara Suresi: 189 HADİS: Ramazan’da Allah’ı anan kimsenin günahları bağışlanır. Ramazan’da Allah’tan bir şey isteyen kimse mahrum kalmaz. Camiü’s-Sağir, No: 2214

