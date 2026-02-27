"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

27 Şubat 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Gerçek iyilik, Allah’tan korkarak nefsini günahlardan koruyan takva sahiplerinin iyiliğidir...

Bakara Suresi: 189

HADİS:

Ramazan’da Allah’ı anan kimsenin günahları bağışlanır. Ramazan’da Allah’tan bir şey isteyen kimse mahrum kalmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 2214

Okunma Sayısı: 199
