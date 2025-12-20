Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde de onun için bir kitap çıkarırız ki, açılmış olarak gelip kendisini bulur. İsrâ Suresi: 13 HADİS: Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2750

