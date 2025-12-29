Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin şunu da emretti: Ondan başkasına ibadet etmeyin; anne ve babaya da iyilikte bulunun. İsrâ Suresi: 23 HADİS: Hastaları ziyaret ediniz. Cenazenin kaldırılmasına katılınız ki, bunlar size ahireti hatırlatsın. Camiü’s-Sağir, No: 2729

Okunma Sayısı: 501

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.