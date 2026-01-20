Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, onu bir kere daha hakikî sûretinde gördü. Sidre-i Mühtehâda gördü. Ki, onun yanında Me’vâ Cenneti vardır. Necm Suresi: 13-15 HADİS: Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur. Camiü’s-Sağir, No: 747

