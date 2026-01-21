Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O zaman Sidre’yi Allah’ın nûru kaplamıştı. Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü.

Necm Suresi: 16-18

HADİS:

Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi, bol hayırlar onda oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.

Camiü’s-Sağir, No: 1430