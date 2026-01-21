21 Ocak 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O zaman Sidre’yi Allah’ın nûru kaplamıştı. Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü.
Necm Suresi: 16-18
HADİS:
Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi, bol hayırlar onda oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.
Camiü’s-Sağir, No: 1430
