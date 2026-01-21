"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

21 Ocak 2026, Çarşamba
günün ayet ve hadisi.

AYET:

O zaman Sidre’yi Allah’ın nûru kaplamıştı. Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü.

Necm Suresi: 16-18

HADİS:

Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi, bol hayırlar onda oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.

Camiü’s-Sağir, No: 1430

Okunma Sayısı: 193
