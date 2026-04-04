04 Nisan 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerin ve yerin gaybını bilmek Ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir!
Kehf Sûresi: 26
HADİS:
Cemaatle kılınan namaz, kişinin tek başına kıldığı namazdan yirmi beş derece daha üstündür. Gecenin ve gündüzün melekleri sabah namazında bir araya gelirler.
Camiü’s-Sağir, No: 2821
