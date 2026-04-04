Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir!

Kehf Sûresi: 26

HADİS:

Cemaatle kılınan namaz, kişinin tek başına kıldığı namazdan yirmi beş derece daha üstündür. Gecenin ve gündüzün melekleri sabah namazında bir araya gelirler.

Camiü’s-Sağir, No: 2821