Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سوءِ ظن و سوءِ تأويلده، بو دنياده معجّل بر جزا وار. (مَنْ دَقَّ دُقَّ) قاعده‌سيله، سوءِ ظن ايدن، سوءِ ظنّه معروض اولور. Nurdan Katreler Sû-i zan ve sû-i tevilde, bu dünyada muaccel bir ceza var. “Men dakka dukka” kaidesiyle, sû-i zan eden, sû-i zanna maruz olur. Lem'alar, s. 450

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