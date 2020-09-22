Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّ هيچ بر مكانده اولماديغى گبى هر مكانده حاضردر. هم گونش گبى، هر شى اوندن اوزاق، او ايسه هر شيئه ياقيندر. Nurdan Katreler Cenâb-ı Hak hiçbir mekânda olmadığı gibi, her mekânda hâzırdır. Hem güneş gibi, her şey Ondan uzak, O ise her şeye yakındır. Şuâlar, s. 186

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