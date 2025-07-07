Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden kullarıma şunu söyle: Namazı dosdoğru kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunsunlar...

İbrahim Suresi: 31

HADİS:

Cömertlik dalları dünyaya sarkmış Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa o dal onu Cennete götürür.

Camiü’s-Sağir, No: 2411