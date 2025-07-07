07 Temmuz 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman eden kullarıma şunu söyle: Namazı dosdoğru kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunsunlar...
İbrahim Suresi: 31
HADİS:
Cömertlik dalları dünyaya sarkmış Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa o dal onu Cennete götürür.
Camiü’s-Sağir, No: 2411
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