Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانڭ خلافنه، نفاقده تردّد واردر. يعنى منافق اولان كيمسه قطعى بر حكم صاحبى دگلدر. بو ايسه ثباتسزلغى إنتاج ايدر؛ بو ده مسلكسزلگى... Nurdan Katreler İmanın hilâfına, nifakta tereddüt vardır. Yani münafık olan kimse, kat’î bir hüküm sahibi değildir. Bu ise sebatsızlığı intâc eder; bu da mesleksizliği... İşaratü'l-İcaz, s. 126

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