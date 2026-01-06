Bu maaş değil ölüm harçlığı

Emekli maaşı zamlarına tepki gösteren DİSK Emekli Sen üyeleri, “18 bin 900 TL bir maaş değil, ölüm harçlığıdır” diyerek artış oranlarını protesto etti.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına tepki gösteren DİSK Emekli Sen üyeleri, Eskişehir’de basın açıklaması yaptı. Emeklilerin hakkının gasp edildiğini söyleyen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, TÜİK’e tepki gösterdi. Kılıç, “Yoksulluğumuzun teknik sorumlusu siyasî iktidarsa, uygulayıcı tetikçisi TÜİK’tir. Türkiye İstatistik Kurumu, açıkladığı her veriyle emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmektedir. TÜİK’in marketi nerededir? TÜİK’in kirasını ödediği ev hangi semttedir? Hükümetin sözde bir “yasal düzenleme” lütfetmesi durumunda dahi, en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL seviyesine çıkarılması planlanmaktadır. Açlık sınırının 30 bin TL’yi zorladığı bir dönemde, 18 bin 900 TL bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır!” diye konuştu.

Büyük bir hak gasbı

Açıklanan rakamın yoksulluk sınırının üçte birine bile denk gelmediğini belirten Kılıç şunları söyledi: “Buradan tüm kamuoyunu uyarıyoruz: Büyük bir hak gasbı ile karşı karşıyayız. “Kök aylık” adı verilen ucube sistem yüzünden, yaklaşık 4 milyon emekli arkadaşımız, Ocak 2026’da yapılacak oransal zamlardan tek bir kuruş bile faydalanamama tehlikesiyle, yani “sıfır zam” gerçeğiyle yüz yüzedir. Eğer emeklinin kök aylığı, yapılan yüzde 12’lik artışa rağmen Hazine destekli en düşük emekli aylığı sınırının altında kalırsa, bu emeklilerin eline geçen parada hiçbir artış olmayacaktır. Devletin kasasından çıkan para aynı kalacak, emeklinin cebine giren para aynı kalacak, ancak televizyonlarda “Emekliye Zam Yaptık” naraları atılacaktır. Bu, açıkça halkı kandırmaktır, bu açıkça hırsızlıktır!”

Eskişehir - Anka