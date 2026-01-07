Özgür Özel: Seyyanen zam şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, ekonomide çok zor geçecek bir yıla girildiğini söyleyerek devletin alan elinin emekçinin, yoksulun ve emeklinin sırtında olduğunu ileri sürdü.

Özel, Türkiye’nin büyük bir sosyal krizin eşiğinde olduğunu iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan bütün siyasî partilere, bilhassa AK Parti’ye sesleniyorum. Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak, seyyanen zam vermek şarttır. Bir emekli maaşının, bir asgarî ücretin altında olması kabul edilebilir değildir.” 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda yatırıma ve faize ayrılan paya değinen Özel, “2,7 trilyon lira faiz ödemesine ayırmışlar, 1,4 trilyon lira yatırımlara... Yapılacak bütün yatırımların toplamına ayrılan paranın iki katını faize ödüyorlar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizli, en faizci bütçesi” diye konuştu. AA

