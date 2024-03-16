Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات ايله قدرت آراسنده ظاهرى بر سبب توسّط ايتمييور. حياته بِالذّات قدرتڭ مباشرتى، عزّته منافى دگلدر. Nurdan Katreler Hayat ile Kudret arasında zâhirî bir sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat Kudretin mübaşereti, izzete münafi değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 268

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