ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI

Gazze'den tamamen çekilmeyeceklerini ve kuzeye yerleşeceklerini söyledi

23 Aralık 2025, Salı 15:22
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" belirtti.

Yerel basında yer alan habere göre Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamaya katıldı.

Katz, burada yaptığı konuşmada İsrail'in varılan ateşkese rağmen Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini söyledi.

Ateşkes sonrası İsrail yönetiminden gelen önceki açıklamaların aksine Gazze'nin bazı kısımlarında işgali sürdüreceklerini dile getiren Katz, şunları kaydetti:

"Zamanı geldiğinde, boşaltılan (yasa dışı Yahudi) yerleşim yerlerinin yerine Gazze'nin kuzeyinde karakollar kuracağız. Bunu doğru zamanda ve uygun şekilde yapacağız."

Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze'deki tüm bölgeleri terk etmesi gerekiyor.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti.

İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmişti.

Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği bazı dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara gaspçı İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.



  • S.topuz

    23.12.2025 16:30:27

    "KeskinSİRKE KÜPÜNE ZAR-ARDIR!" "HIRS; Sebeb-i HASÂ-RETTİR!" Bakalım neticeyi me-rakla bekliyoruz!Kim kârlı çıka cak?"HırslaKALKAN,ZARARLA OTURUR!"! Her halde ULU'lar boş lakırtı etmez.!? 🤗🤗🤗Gerçek bir "DÜNYA BARIŞI"n-dan bahsediyorsak eğer;Saldır gan,İşgalci,HUKUK tanımayan, savunmasız veSuçsuz binler-ce Sivilleri, Çocukları, Bebeleri ve Dedeleri, Kadınları, bağları, bahçeleri, yuvaları, hayvanâtı ve nebâtâtı acımasızca katle-denleri ve yaptıklarıylapişman olmayıp, aksine GURUR duyan İSRAİL'i ve gerekirse ORTADO-ĞUNUN TAMÂMINI,acele si-lâhsızlandırın! Silâhsızlandırın ki, Orta Doğu'ya veMavi DÜN-YAMIZA HUZUR,REFÂHveGER ÇEK BARIŞ tekrar gelebilsin! Bu gün orta Doğu, yarın başka bir YER!? Kim bilir, garantisi var mı?Yok!Aksi halde KIYÂ-METE kadar bu huzursuzluk devâm eder. HUZUR ve BARIŞ isteyenler bir ve berâber hare-ket etmeli,!"ULUSLAR ARASI BARIŞ GÜÇLERİ" ne işe yarar? İşte; tam da böyle riskli bölge-ler için!!!🇵🇸😭🇵🇸🙌🌹🤲🌹🌙☝️♥️🕋😭🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺🇺🇸🇵🇸😭🇵🇸

