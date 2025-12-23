Çocuklar kitaba dokunamadı - 'Fakirliğin kültürel yüzü'

Yayınevlerini okurla buluşturan 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda, yaşanan ekonomik krizin etkileri görüldü. Pahalılık nedeniyle kitap alamayan çocuklar fuarı gezmekle yetindi.

FAKİRLİĞİN KÜLTÜREL YÜZÜ

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. TÜYAP’ın düzenlediği fuar bu yıl da kalabalık koridorları, renkli stantlarıyla kapılarını açtı.

BirGün’ün haberine göre, fuarın en kalabalık ziyaretçi grubunu oluşturan çocukların kitaplara uzanan elleri, çoğu zaman ailelerin ‘bakamayız’, ‘çok pahalı’, ‘sonra alırız’ cümleleriyle geri çekildi ve o eller kitaba dokunamadı. Kitap, çocuklar için bir öğrenme aracı olmaktan çıkarak ekonomik şartların izin verdiği ölçüde erişilebilen bir nesneye dönüştü.

Fırsat eşitsizliği derinleşiyor

Çocuklar için düzenlenen kitap fuarlarında dahi çocukların kitap alamaması, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini gözler önüne seriyor. Eğitimciler ve çocuk edebiyatı alanında çalışan uzmanlar, çocuk kitaplarının lüks tüketim olarak görülmesinin ciddî bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor. Çocukların düşünme, hayal kurma ve dil gelişimi için temel bir araç olan kitabın, alım gücü daraldıkça ilk vazgeçilen kalemlerden biri hâline geldiği vurgulanıyor.

“Seyir alanı olmamalı”

Fuarda görülen tablo, çocukların eğitim ve kültür hakkının piyasa şartlarına terk edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Kitap fuarlarının çocuklar için bir ‘seyir alanı’na dönüşmesi, yalnızca ekonomik bir problem değil, aynı zamanda çocuk hakları ihlâli olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi