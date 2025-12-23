İsrail, işgali genişletiyor

İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, Gazze Şeridi’ne 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından yasa dışı yerleşim inşası ve İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen Yahudî yerleşimlerinin tanınması ve Filistin topraklarının devlet arazisi ilân edilmesi kararlarıyla işgal altında tuttuğu Batı Şeria’yı ilhak etme çabasına hız verdi.

Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor

Haaretz gazetesinin haberinde, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planının “güvenlik kabinesi” toplantısında ele alındığı belirtildi. Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria’nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005’te boşaltılan “Ganim” ve “Kadim’in” yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak. Bölgede İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen ancak tanınma kararı alınan yasa dışı yerleşim sayısı 69’a yükseldi.

Filistin’e karşı yürütülen bir soykırım savaşı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı Yahudî yerleşim birimleri kurmasının Filistin coğrafyasına karşı yürütülen bir “soykırım savaşı” olduğunu belirterek, bunun durdurulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

FKÖ’ye bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudî Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, söz konusu adımın işgal hükümetinin Filistin topraklarını ilhak etme, apartheid rejimini kalıcılaştırma ve tamamen Yahudîleştirme yönündeki gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu aktardı. Kararın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına açık bir meydan okuma teşkil ettiğini belirten Şaban, Batı Şeria’nın, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve şehirleri ile köyleri izole edilmiş, kuşatma altındaki bölgelere dönüştüren sistematik bir sömürgeleştirme sürecine sürüklendiği uyarısında bulundu.

***

Suriye’deki Filistinli mülteciler de yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilere yardımların sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Suriye'deki krizin üzerinden yıllar geçmesinin ardından ülkedeki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı hâlâ yerinden edilmiş hâldeler" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu ülkede yaşayan Filistinli mültecilerin de yardıma muhtaç olduklarına dikkat çekildi.