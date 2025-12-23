"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Türk-İş’e açlık sınırı eleştirisi

23 Aralık 2025, Salı 17:52
Tarımda daralma ve atıl işgücü oranının yüksekliğini kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de yaptığı konuşmada Türk-İş’in 38 yıldır yayınladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını eleştirdi.

Ortaya konan birtakım yoksulluk, açlık göstergelerini muhalefetin çokça kullandığını belirten Yılmaz, “Böyle bir resmî istatistiğimiz yok bizim; onun altını çizmek isterim bir daha. 97 bin lira ilan edilen bir yoksulluk göstergesi var, bu ay herhalde 100 bin lirayı aşar. Bakın, bir tavsiye: Eğer gerçekten 97 bin liranın, 100 bin liranın yoksulluk göstergesi olduğuna inanıyorsanız, önce kendi genel merkezinizden ve belediyelerinizden başlayarak tüm çalışanlarınızın maaşını bu yoksulluk seviyesinin üstüne çıkarın lütfen. Bunu yapın, gelin, bize hesap sorun o zaman. Gerçekten inanıyorsanız buna” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre, Yılmaz’ın sözünü ettiği araştırma Türk-İş’in 38 yıldır düzenli olarak yaptığı araştırma. Bu araştırma genel olarak bütün kesimler tarafından kabul görüyor.

